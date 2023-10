Keine Kapazitäten: Stuttgarter Turnhallen werden zu Flüchtlingsheimen

In den letzten Wochen hat die Stadt Stuttgart angekündigt, mehrere Turn- und Versammlungshallen vorübergehend zu schließen, um dort Geflüchtete unterzubringen.

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sagt: „Unsere Kapazitätsgrenzen sind erreicht“ und die Belegung von Sporthallen als letzter Ausweg gesehen werde. Er wandte sich an den Bund: „Berlin muss unverzüglich die Notbremse in Sachen ungebremster und unkontrollierter Zuwanderung ziehen, so kann es nicht mehr weitergehen!“ Weiterlesen auf nius.de

