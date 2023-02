Kein Geld für Lebensmittel? Essen Sie doch einfach nicht!

Auch die Bürger in den Vereinigten Staaten sind mit einer hohen Inflation konfrontiert. Das Wall Street Journal, das unter anderem auch zu den gesteuerten und kontrollierten Mediennetzwerken der USA gehören, veröffentlichte einen Artikel, in dem den Menschen geraten wird, das Frühstück ausfallen zu lassen, wenn sie kein Geld für Lebensmittel haben.

Eier, Müsli, Obst und Kaffee haben sich stark verteuert. In den USA stiegen die Preise für Eier im Januar um 8,5 Prozent und im vergangenen Jahr um 70,1 Prozent – der stärkste Anstieg seit 1973.

Der Autor des Artikels behauptet, dass die explodierende Inflation auf die russische Invasion in der Ukraine zurückzuführen ist. Ferner ist die Eierproduktion aufgrund der Vogelgrippe stark zurückgegangen. Auch das Verbot der Käfighaltung in Kalifornien und anderswo ließ die Eierpreise in die Höhe schnellen.

Das geht sogar noch weiter als die Propaganda „Iss die Käfer“. Iss einfach nichts, um zu überleben. Genial, oder?

