„Kein Geld für Brot“: Hungernde Italiener stürmen Rathaus in La Spezia

Sind das Zustände, die wir in Europa bald öfter sehen werden? Italienische Bürger stürmen das Rathaus von La Spezia, nachdem der Bürgermeister Pierluigi Peracchini sich geweigert hatte, sie zu empfangen: “Ich habe kein Geld, um Brot zu kaufen, was wird meine Tochter heute Abend essen?”, schrie eine enttäuschte Frau in der offiziellen Residenz der Stadt, wie auf einem Video zu sehen ist. Der Vorfall soll sich am Mittwoch in der italienischen Stadt zugetragen haben. Vielmehr ist auf den Video-Aufnahmen zu sehen, wie Polizisten der „Polizia Lokale“ das wütende Volk davon abhielten, weiter in das Gebäude vorzudringen.

Quelle Text: exxpress.at

4.9 11 Bewertungen Artikel Bewertung