Kein Erbarmen für Impfgeschädigte in Bremen

Wer unter den Folgen der Corona-Impfung leidet, hat mit Blick auf mögliche Entschädigungen hierzulande einen schweren Stand. Von den bis dato 8886 gestellten Anträgen wurden nach einer Recherche von „Zeit Online“ bisher nur 3488 von den Behörden bearbeitet. Anerkannt wurden davon nur 379 Fälle. Die Anerkennungsquote beläuft sich somit auf nur rund elf Prozent.

In Bremen ist das zur Sozialbehörde gehörende Amt für Versorgung und Integration für die Anträge zuständig. Laut „Weser-Kurier“ liegt die Einzelfallprüfung in Händen einer einzigen Medizinerin. Sie stehe im engen Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Amt sowie den leitenden Ärzten in den anderen Bundesländern.

