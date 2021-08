Kaum integrierbar! Österreich: Kanzler Kurz will keine afghanischen Flüchtlinge aufnehmen

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will trotz der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan keinem weiteren Flüchtlingen aus dem Land Schutz gewähren. Im Sommergespräch mit dem Fernsehsender Puls 4 sagte Kurz: „Ich bin nicht der Meinung, dass wir in Österreich mehr Menschen aufnehmen sollten, sondern ganz im Gegenteil.“

Die Aufnahme von weiteren Afghanen schloss Kurz konsequent aus: „Das wird es unter meiner Kanzlerschaft nicht geben.“ Zudem verwies er auf die „besonders schwierige Integration“ der Bevölkerungsgruppe. Kurz sagte weiter: „Menschen aufzunehmen, die man dann nicht integrieren kann, das ist ein Riesenproblem für uns als Land.“

