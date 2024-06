Katrin Göring-Eckardt verteidigt Skandaläußerungen zu Migration

Entsetzen herrschte bei vielen, als die damalige Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt in der Migrationskrise 2015 davon sprach, sie freue sich auf die kommenden Umbrüche. Nun nimmt sie ihre Äußerungen in Schutz – und erhebt ihrerseits Vorwürfe.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat ihre heftig kritisierten Äußerungen zur Migrationskrise aus dem Jahr 2015 in Schutz genommen. „Sobald über Migration oder Islamismus diskutiert wird, passiert eins immer wieder: Zwei Sätze aus 2015 werden aus dem Zusammenhang gerissen für Hetze gegen mich und – schlimmer – für Pauschalkritik an Geflüchteten mißbraucht“, schrieb die ehemalige Grünenvorsitzende am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst X. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

