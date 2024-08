Katrin Göring-Eckardt: AfD will „Omas die Schlagersendung wegnehmen“

„Die AfD will deiner Oma die Schlagersendung wegnehmen“, erklärt die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt in einem am Freitag veröffentlichten Kurzvideo. Weil die AfD im Falle eines Wahlerfolgs bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September plane, den Medienstaatsvertrag zu kündigen, warnt die derzeitige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags: „Riverboat, Florian Silbereisen an Weihnachten und alles, was der MDR sonst so produziert“, sollen abgeschafft werden. Weiterlesen auf Apollo News.net

