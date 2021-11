„Katastrophe“: Europa schockiert über Impfzwang in Österreich

Kroatiens Präsident Zoran Milanovic sorgt sich um Österreich. Dass die Corona-Diktatur nun ab Februar die Zwangs-Impfung der Österreicher vorsieht, erinnere ihn an die 30er-Jahre. International wird Österreich zunehmend zum Negativ-Beispiel. „Die Nazis kommen wieder“, titelt etwa eine griechische Zeitung. Ein Vergleich, der in Österreich entsprechend des Verbotsgesetzes (NS-Verharmlosung §3h) sogar illegal wäre. Kroatiens Präsident bezeichnet Österreichs Weg als „faschistisch“. Deswegen zitiert er Wiens Botschafter zu sich.

Milanovic nennt die Corona-Diktatur in Österreich Medienberichten zufolge eine „Katastrophe“. Milanovic: „In Österreich verbietet man heute Menschen, die nicht geimpft sind, das Haus zu verlassen. Was ist das, Wissenschaft oder Methoden, die an die 30er Jahre erinnern?“

Weiterlesen auf Wochenblick.at

Politikstube: Deutsche Politiker, insbesondere der König von Bayern, nahmen den Vorstoß der Impfpflicht in Österreich eher positiv auf, dient die doch der Blaupause. Eigentlich ist fast immer Deutschland der Vorreiter, diesmal gebührt Österreich der Vortritt.

4.6 12 Bewertungen Artikel Bewertung