Karzinogen der Gruppe 2B in Masken entdeckt

Die Gesichtsmasken, die Sie und Ihre Kinder tragen mussten? Sie enthalten wahrscheinlich Titandioxid in Nanogröße, eine Verbindung, die im Verdacht steht, beim Einatmen krebserregend zu sein. In einer Studie mit 12 Gesichtsmasken enthielt jede Maske Titandioxid (TiO2)-Partikel in mindestens einer Schicht, und zwar in einer Menge, die „den akzeptablen Expositionswert überstieg“.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft Titandioxid als Karzinogen der Gruppe 2B ein, was bedeutet, dass es beim Einatmen für den Menschen „möglicherweise krebserregend“ ist. Vor der Pandemie trat dies vor allem am Arbeitsplatz bei der Herstellung von Titandioxidpulvern oder bei der Herstellung von Produkten, die diese Substanz enthalten, auf.

Es gab auch einige Bedenken hinsichtlich aufgesprühter (aerosolisierter) Sonnenschutzmittel, Haarfärbesprays und Kosmetikpulver, die mikroskopisch kleine Titandioxidpartikel enthalten, die eingeatmet werden könnten.

Obwohl bekannt ist, dass Titandioxid beim Einatmen krebserregend ist, wird die Verbindung häufig in Textilien für Gesichtsmasken verwendet, um die Stabilität gegenüber ultraviolettem Licht zu verbessern und als weißer Farbstoff und Mattierungsmittel zu dienen.

