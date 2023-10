Karlsruhe weist AfD-Beschwerde zu Härtefallkommission für Flüchtlinge ab

Werden Ausländer ausreisepflichtig, können sie sich in Thüringen – wie in anderen Bundesländern – an eine Härtefallkommission wenden. Dagegen wollte die Thüringer AfD-Landtagsfraktion gerichtlich vorgehen. In Karlsruhe gab es jetzt eine Abfuhr.

Die Thüringer AfD-Landtagsfraktion ist mit ihrem Vorgehen gegen eine Härtefallkommission für Flüchtlinge im Freistaat vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das oberste deutsche Gericht in Karlsruhe nahm am Freitag eine Verfassungsbeschwerde der Fraktion gegen ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofes von Dezember 2020 nicht zur Entscheidung an. Weiterlesen auf Welt.de

1 1 Bewertung Artikel Bewertung