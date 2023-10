Karlsruhe mietet ein komplettes Hotel für Flüchtlinge an – Kosten 1,2 Mio.

Die Stadt Karlsruhe bereitet sich auf die Unterbringung weiterer Flüchtlinge vor. Dazu wird für ein Jahr ein Hotel in der Ebertstraße komplett angemietet. Der Gemeinderat gab dazu am Dienstag grünes Licht – auch für die Gesamtmietkosten von mehr als 1,2 Millionen Euro. Allerdings werden die Kosten zeitversetzt vom Land erstattet.

In der Immobilie in der Eberstraße fallen den Angaben der Stadt zufolge 24 Euro pro Nacht und Bett an. Bei 141 Betten kommen pro Monat 101.520 Euro zusammen.

Darin enthalten sind unter anderem Kosten für Reinigung, Wäschewechsel und das Ausstatten der einzelnen Stockwerke mit Küchen und Waschmaschinen.

