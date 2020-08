Karlsruhe: Mann mit arabischem Aussehen versuchte 20-Jährige zu vergewaltigen

Am frühen Dienstagmorgen (25.8.2020) wurde eine 20-Jährige Opfer einer versuchten Vergewaltigung. Die junge Frau saß im Bahnhofsgebäude und wartete auf den Zug nach Hause, als sie gegen 03.00 Uhr von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser verwickelte sie in ein Gespräch und überredete sie mit ihm das Bahnhofsgebäude über die Südseite zu verlassen. Dort legte er den Arm um ihre Schultern und zog sie zu einem Gebüsch neben dem Parkhaus. Hier berührte er die 20-Jährige zunächst unterhalb der Bekleidung und zog ihr dann die Hose aus. Als die Frau um Hilfe rief würgte er sie und versuchte sie zu vergewaltigen. Die junge Frau wehrte sich heftig und konnte schließlich in das Bahnhofsgebäude flüchten und die Polizei verständigen.

Der Täter wird als ca. 25 – 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit arabischem Aussehen beschrieben. Er hatte einen Vollbart und sprach gebrochen deutsch. Bekleidet war er mit dunkler Hose und blauem Oberteil.

Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.