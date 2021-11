Karl wieder in Panik: Wir stehen vor Monster Welle

Karl Lauterbach befindet sich seit Beginn der Corona-Krise wie in einer Paranoia gefangen, er blickt regelmäßig anhand seiner Glaskugel in die Zukunft und erkennt Entwicklungen schon Wochen vorher am Horizont. Nun hat Karlchen die nächste apokalyptische Vision, oder er hat einfach zu viele Science Fiction Filme inhaliert: Wir stehen vor Monster Welle, wenn…..! Mit dem Titel könnte glatt ein neuer Blockbuster gedreht werden, in der Hauptrolle Panik-Karl.

Fälle mit schwerem Verlauf, leider auch nach Impfung, nehmen stark zu. Wir stehen vor Monster Welle wenn nicht schnell bundesweit 2G Regel kommt, mit Kontrollen. Parteipolitik oder Ausspielen Geimpfter gegen Ungeimpfte hilft nicht. 2G ist nicht gegen Ungeimpfte sondern für alle https://t.co/VRnlIgLa8J — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 8, 2021

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung