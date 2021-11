Kardiologe schrieb nach 3. Impfung: Werde nicht weinen, wenn die Ungeimpften an Covid sterben werden – Nun ist er tot

Kardiologe, schrieb, dass er „bei der Beerdigung der Ungeimpften nicht weinen wird“ und stirbt 2 Wochen nach „Auffrischungsimpfung“. Kanadische Medien berichteten am Dienstag, dass ein prominenter Kardiologe aus New Brunswick einen Tag zuvor gestorben war. Dr. Sohrab Lutchmedial arbeitete mehr als 20 Jahre lang am New Brunswick Heart Centre, das in einer Erklärung mitteilte, dass er „plötzlich und unerwartet“ gestorben sei.

Dr. Lutchmedial erhielt seine erste mRNA-Spritze am 16. Januar, wie er auf Facebook mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt wurden in Kanada nur Pfizer und Moderna für die Injektion verwendet. Der 52-jährige Kardiologe machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für die Ungeimpften.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

5 17 Bewertungen Artikel Bewertung