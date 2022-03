Der nur rund 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernte Stützpunkt, das Internationale Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit nahe Lemberg, wurde als Ausbildungszentrum für ukrainische Soldaten genutzt. Die Ausbilder kamen in der Vergangenheit aus Ländern wie den USA und Kanada, seit Beginn des russischen Angriffskriegs waren offenbar auch viele freiwillige Kämpfer aus dem Ausland, die sich auf die Seite der Ukraine stellten, dort anzutreffen. Peter aus Deutschland ist einer von ihnen.

Der Großteil jener, die von der Legion aufgestellt würden, sei „vollkommen unerfahren“. Die um die 20 Jahre alten, teils sogar jüngeren Soldaten wüssten nicht, was dort auf sie zukomme. Der Mitte-50-Jährige pensionierte Soldat ist sich sicher: „Die Leute werden alle sterben. Da kommt keiner lebend raus.“

Auf ein Gebäude direkt neben dem seiner Legion sei ein Volltreffer gelandet worden: „Ich weiß, dass da mindestens 100 Soldaten lagen, von denen keiner rausgekommen ist.“

Nachfolgend einige Auszüge:

Obwohl westliche Medien die ausländischen Kämpfer loben, sind ihre Berichte über ihre Zeit in der Ukraine wirklich erschreckend – von der Folterung durch ukrainische Soldaten über die Verwendung als Kanonenfutter bis hin zu verheerenden Raketenangriffen durch russische Streitkräfte.

Ein amerikanischer Freiwilliger, der sagte, er gehöre zur georgischen Nationallegion der 122. territorialen Verteidigungsbrigade (Odessa), berichtete in den sozialen Medien, dass „unser Stützpunkt in die Luft gesprengt wurde. Der Stützpunkt direkt neben uns wurde in die Luft gesprengt“. Er sagte auch, dass Amerikaner und „Tonnen von Briten“ tot seien.

Er erklärte, dass ausländische Freiwillige an die Front geschickt werden, ohne ausreichend bewaffnet oder gepanzert zu sein. Als sie sich weigerten, unter solchen Bedingungen in der Nähe von Kiew zu kämpfen, hätten ukrainische Soldaten gedroht, sie zu erschießen, was den amerikanischen Freiwilligen und andere zur Flucht gezwungen habe. Er erklärte jedoch auch, dass ukrainische Soldaten die Pässe ausländischer Kämpfer zerschnitten und sie an die Front zwangen. Er warnte in erschreckender Weise:

„Die Leute müssen aufhören, hierher zu kommen, es ist eine Falle, und sie lassen euch nicht mehr gehen.“

