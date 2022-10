Kanaren: Rückführungen von Migranten nur Lug und Trug

Seit letzten Monat soll Spanien angeblich auch mit der senegalesischen Regierung über die Wiederaufnahme der Rückkehr von Migranten, die illegal auf die Kanaren gelangt sind und über Rückführungsanordnungen verfügen, verhandeln. Auch hiervon hört man nichts mehr. Schon im März 2021 wollten die Kanaren wieder Migranten in den Senegal zurückschicken. Doch schon der ersten Flieger von Teneriffa nach Dakar wurde vom Innenministerium abgesagt. Eine Anfrage an die zuständige Abteilung in Las Palmas blieb bislang unbeantwortet. Die letzte Rückführung in den Senegal ist 4 Jahre her.

Was aber fast ununterbrochen läuft, sind die Abholungen von illegalen Einwanderern in den Gewässern vor den Kanaren. Mit Seenotrettung hat diese seit Jahren stattfindende Invasion nichts mehr zu tun. Schon mehr als 12.500 Afrikaner brachten die Shuttle-Dienste bislang nach Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Da aber die Kanaren nicht das Endziel sind, sehen die Behörden den Ansturm gelassen entgegen.

Quelle: Kanarenmarkt.de

