Kanadas Regierung droht Freedom Convoy-Teilnehmern mit „Schutzhaft“ der Haustiere

Die kanadische Regierung warnt alle, die sich an den umfangreichen Protesten gegen die Zwangsmaßnahmen des Trudeau-Regimes beteiligen. Neben dem Einfrieren von Bankkonten und dem Abschleppen von LKWs können nun auch Haustiere beschlagnahmt werden. In einem Tweet des offiziellen Kontos des Ordnungsamtes von Ottawa hieß es nämlich: „Achtung Tierhalter bei Demonstration: Wenn Sie nicht in der Lage sind, für Ihr Tier zu sorgen, wird Ihr Tier für 8 Tage in Schutzhaft genommen, auf Ihre Kosten. Wenn nach 8 Tagen keine Vereinbarungen getroffen werden, wird Ihr Tier als abgegeben betrachtet.“

Dem Tweet zufolge gilt das Gesetz für Tiere, die aufgrund von Strafverfolgungsmaßnahmen, die auf die Teilnahme ihrer Besitzer an den Protesten zurückzuführen sind, von niemandem versorgt werden können.

