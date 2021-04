VANCOUVER, Kanada, April 2021

Zwei Restaurants in Vancouver in der Provinz British-Columbia öffnen trotz Verbots ihre Räume. Hier versuchen Beamte, ein Lokal zu schließen. Vergeblich. Es scheitert am lautstarken Widerstand der Kunden.

Das scheint auch der einzige Weg zu sein, die Gastronomie in Deutschland zu retten.

