Kanada: Mutige Politikerin stellt sich gegen die Agenda des Weltwirtschaftsforums

In Kanada sieht man derzeit, dass die globale Agenda der Globalisten keineswegs so „alternativlos“ ist, wie immer behauptet wird. Danielle Smith von United-Conservative-Party bot dort nämlich dem Weltwirtschaftsforum öffentlich die Stirn. Während Politiker hüben und drüben des großen Teichs den Vorgaben von Schwab und Co. folgen, erteilte die Premierministerin der Provinz Alberta den Great-Reset-Plänen eine Abfuhr. AUF1

