Kampf gegen das Bargeld: Das sind die neuen Pläne der EU!

Sie haben die Kontrolle über Ihre Einnahmen, Ausgaben, Konsumverhalten und ganz wichtig – Ihre Freiheit. Doch das alles kann verschwinden und zwar zeitgleich mit dem Bargeld. Klingt vielleicht unrealistisch, aber denken Sie nach, was Ihnen das Bargeld alles ermöglicht. Wir sind ohnehin schon digital durchleuchtet, doch wenn auch noch unsere Freiheit an einem digitalen Seidenfaden geknüpft wird, gibt es keinen Weg zurück. Halten Sie an Ihrem Bargeld fest.

