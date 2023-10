Kampf gegen Bargeld: Filialschließungen und Annahme-Verweigerung

Bargeld-Obergrenzen als angebliches Mittel im Kampf gegen Kriminalität oder gar die Darstellung, dass Initiativen für den Erhalt des Bargelds „rechtsextrem“ seien, es werden keine Mittel gescheut, die Transformation zur bargeldlosen Gesellschaft voranzutreiben. Immer unter der Versicherung, dass das Bargeld so lange erhalten bleibt, wie es gewünscht wird und niemand die Absicht hat, es abzuschaffen, bastelt die EZB fleißig an einem digitalen Euro. Aber die stille Abschaffung des Bargelds schreitet voran.

So kündete die Volksbank im hessischen Hochtaunus-Kreis bereits im vergangenen Jahr an, alle Bankfilialen schließen zu wollen. „Ein- und Auszahlungen in der Filiale (Schalter sowie Geldautomat) sind in Zukunft nicht mehr möglich“, hieß es. Weiterlesen auf Der Status.at

