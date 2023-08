Kalkutta im Regionalzug – ganz alltägliche Tumulte im neuen Deutschland

Boris Reitschuster: Es ist unglaublich, was ein Leser von mir kürzlich im Zug aus München erlebt hat. Und weil ich aufgrund von vielen, vielen Leserbriefen mit Schilderungen von Alltagssituationen den Eindruck habe, dass es keine Ausnahme ist, habe ich mich entschlossen, die Zuschrift zu veröffentlichen. Zumal sie der Leser auch mit einem Video belegen kann. Es ist in meinen Augen ein Systemversagen unserer Medien, dass sie solche Alltagssituationen, die unzählige Menschen in ähnlicher Form erleben, in der Regel nicht beleuchten und damit einen wichtigen Teil der Realität in unserem Lande unter den Tisch kehren und ausblenden – weil sie der Ideologie widersprechen, die heute die Lufthoheit über dem Meinungskorridor hat. Was nicht zu den realitätsfernen Vorstellungen von Rot-Grün passt, darf einfach nicht sein. Dabei zerreißt dieses Verschweigen und Wegsehen regelrecht das Fundament unserer Demokratie. Hier nun die Zuschrift des Lesers. Video ansehen und die Leserzuschrift lesen auf Reitschuster.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung