Kalender der Abfahrten von Libyen nach Italien: Schmuggler als Reiseveranstalter für Ausreisewillige

Online gibt es den Kalender der Abfahrten, sie verstecken sich nicht mehr, organisieren Reisen von Libyen nach Italien im Sonnenlicht und machen Werbung für sie in den sozialen Medien. Die Schmuggler operieren hauptsächlich in sozialen Netzwerken. Es gibt eine von Tal Abdeen Ahmed gegründete Gruppe auf Facebook, in der sogar Menschenhändler ihre Nummer hinterlassen und diejenigen, die ausreisen möchten, bitten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Unter den vielen, die posten, ist Ibrahim Khalid, der die Namen derjenigen, die mit dem letzten Boot in Italien gelandet sind, mit Kugelschreiber auf ein Blatt Papier geschrieben, veröffentlicht.

Es gibt diejenigen, die nach Informationen fragen: «Mein Bruder war auf einem Schlauchboot, das letzten Sonntag abgefahren ist. Haben sie Neuigkeiten? „. Und es gibt diejenigen, die empfehlen, ihn für eine Überfahrt zu kontaktieren, die nächsten Mittwoch beginnen wird. Ausgezeichnetes Boot von 12 Metern, ausgezeichneter Motor, 40 Personen an Bord. Abfahrt von Zuwara. Mohamad Alaa versichert, dass Mobiltelefone mitgebracht werden können, um die Eltern bei der Ankunft zu benachrichtigen. Eine Frau stellt klar, dass ihr ein Verwandter aus Lampedusa geschrieben habe. Jetzt wird er von der Polizei festgenommen. Allah hilf ihm, seinen Weg zu finden.

Sie alle sehen in Italien ein Eldorado, das von Schmugglern dazu verführt wird, 5000 libysche Dinar (knapp 900 Euro) für eine Überfahrt und eine Zukunft zu zahlen, die am Ende weniger rosig ausfällt, als sie hoffen. «In den meisten Fällen – erklärt Marco Martino von der Sco (Zentraler Einsatzdienst der Staatspolizei) – gibt es in diesen Gruppen Themen, die diejenigen betrügen, die versuchen, nach Italien zu kommen. Sie bekommen Geld geschickt und verschwinden dann. Es kommt aber auch vor, dass man auf echte Menschenhändler stoßen kann. Es laufen offensichtlich Ermittlungen, von denen wir nichts verraten können, aber wir arbeiten an diesen Fällen. Und er stellt klar, dass es oft schwierig ist, diese Personen aufzuspüren, weil die Server im Ausland stehen, in Pakistan oder anderen Ländern. Aber wir achten auf diese Seiten, denn dann wird das Material im Verlauf aller Prozesse nützlich sein. Wenn sich dann herausstellt, dass die Namen einiger in den Posts gemeldeter Migranten mit denen übereinstimmen, die tatsächlich in Italien gelandet sind, hilft uns dies, die Person zu identifizieren und sie zu befragen, ob sie zusammenarbeiten, um Schmuggler und Menschenhändler zu identifizieren.

Die Staatspolizei hat sich in diesem Bereich schon immer engagiert, mit zeitnahen Ermittlungen und die, wie im Fall der Untersuchung von Trapani, bei der gegen mehrere Personen ermittelt wird, die auch mit einigen NGOs in Verbindung stehen, dazu dienen, Kriminelle zu finden und Verbrechen aufzudecken, die strafrechtlich verfolgt werden können. Erstaunlich ist, wie viele „Schmuggler“ unter völliger Missachtung der Tatsache, dass jeder ihre Beiträge lesen kann, agieren. „Oft“ – so Martino weiter – „benutzen sie Viber oder Telegram, um kontaktiert zu werden, und es ist dann wirklich schwierig, den Aufenthaltsort dieser Leute zu ermitteln. Aber das ist nicht der Grund, warum wir aufhören. Es ist wichtig, Gruppen wie diese zu melden.

Nachfolgend ein Werbevideo eines Schleppers aus Zuwara in Libyen: Die Migranten warten darauf, ein Boot nach Italien zu besteigen. Sichtbar werden die „unvorstellbaren Qualen“, die die Einwanderer erleiden.

Und das nachfolgende Video zeigt ein vollbesetztes Migrantenboot, das in den letzten Tagen Libyen verlassen hat und in Lampedusa angekommen ist:

Und diese Migranten-Gruppe wartet auf ein Boot für die Überfahrt von Libyen nach Italien, vermutlich nimmt der Schmuggler Kontakt auf, ob der Shuttle-Service in Reichweite angekommen ist:

