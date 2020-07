Kalbitz-Urteil: Gauland kritisiert AfD-Schiedsgericht – Meuthen droht AfD Brandenburg

Hat das AfD-Bundesschiedsgericht in der Causa Kalbitz eher nach politischen Erwägungen (Einfluss) statt nach sachlicher Faktenlage geurteilt? AfD-Fraktionschef Alexander Gauland zweifelt an der Neutralität des Schiedsgerichts (liegt vielleicht an der Zusammensetzung der „Partei-Richter“?) und kritisiert das Urteil im Fall Kalbitz. Jörg Meuthen, der mittlerweile zum Mainstream-AfDler geworden ist und mehr an Lucke und Petry erinnert, hält diese Kritik für inakzeptabel.

Die AfD könnte jetzt schon auf dem Weg sein, sich wegen der verschärften Richtungskämpfe und der Aussortier-Mentalität zu zerlegen? Anstatt inhaltlich zu arbeiten und zu begreifen, dass es auf jeden Wähler ankommt, um eine Kehrtwende in Deutschland anzustreben, fällt man eine Entscheidung, die womöglich weitreichende Konsequenzen auslösen könnten, auf politischer Ebene sowie die Spaltung der Anhänger in zwei Lagern.

[…] Der Streit in der AfD um den Parteiausschluss des Rechtsaußenpolitikers Andreas Kalbitz eskaliert weiter. Parteichef Jörg Meuthen warf den Kritikern des Ausschlusses gegenüber der „Welt“ ein „seltsames Rechtsstaatsverständnis“ vor und drohte der AfD-Fraktion in Brandenburg Konsequenzen an – denn die will trotz Parteiausschluss an Kalbitz als Vorsitzendem festhalten.

Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland steigt ebenfalls in die Debatte ein. In der „Welt“ attackiert er das Bundesschiedsgericht der Partei, das den Ausschluss von Kalbitz am Samstag gebilligt hatte. „Leider ist es um die Parteigerichtsbarkeit nicht gut bestellt, und daher werde ich mich in diesem Fall einzig und allein nach den Entscheidungen und Urteilen der ordentlichen Gerichtsbarkeit richten“, sagte er der Zeitung. „Denn beim Bundesschiedsgericht geht es offensichtlich um bestimmte politische Interessen, die hier aber nichts zu suchen haben dürfen.“ […] Quelle: n-tv.de