„Kälteboxen“ für Obdachlose, Luxushotels für Migranten

In Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) wurden jetzt Kälteboxen aufgestellt. Sie sollen Obdachlose vor dem Tod durch Erfrieren retten. Mein erster Gedanke, als ich das Bild sah, das mir mein Leser geschickt hat: Die sehen ja aus wie Särge. Und ich möchte mir nicht vorstellen, in so einer Kältebox zu liegen. Der Leser schickte mir die Nachricht denn auch mit folgender Betreffzeile: „‘Kälteboxen‘“ für Obdachlose, Luxushotels für Pseudo-Flüchtlinge“.

Man kann nun trefflich darüber streiten, ob die Mehrzahl der Migranten, die unser Land erreichen, echte Flüchtlinge sind oder, wie der Leser schreibt, „Pseudo-Flüchtlinge“. Rot-grün gesinnte Leser werden nun sicher sagen, die Überschrift des Lesers sei böser Populismus.

„Die speziellen Kälteboxen sind laut Hersteller wasserdicht und erreichen bis zu 20 Grad mehr als die Außentemperatur – und das allein durch die Körperwärme“, schreibt der SWR. Weiterlesen auf Reitschuster.de

