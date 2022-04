Justizminister Marco Buschmann: Lieferung schwerer Waffen kein Kriegseintritt

In der Debatte über die Lieferung von Panzern und anderen schweren Waffen an die Ukraine weist Bundesjustizminister Marco Buschmann darauf hin, dass dies völkerrechtlich gesehen kein Eintritt in den Krieg gegen Russland wäre. Die Ukraine führe einen erlaubten Verteidigungskrieg gegen Russland, sagte der FDP-Politiker der „Welt am Sonntag“. „Wenn sie also ihr legitimes Selbstverteidigungsrecht ausübt, kann eine Unterstützung durch Waffenlieferungen nicht dazu führen, dass man Kriegspartei wird.“ Dies sei nicht nur seine persönliche Ansicht, sondern die der Bundesregierung.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: „Einfache Antworten, auch bei der Lieferung von schwerem Kriegsgerät an die Ukraine, gibt es nicht. Wer das behauptet, handelt verantwortungslos“, sagte der 62-Jährige. Solche Entscheidungen könnten „weitgehende Konsequenzen für die Sicherheit unseres Landes und der NATO haben“.

Unterstützt werden Baerbock und Habeck von CDU-Chef Friedrich Merz. Er sei „ganz und gar“ einer Meinung mit der Außenministerin, „dass es jetzt keine Ausreden mehr gibt“. Eine solche Ausrede sei, dass die Ukrainer etwa den Schützenpanzer „Marder“ nicht bedienen könnten. „Dann muss eben ausgebildet werden, auch außerhalb der Ukraine“, verlangte der Oppositionsführer.

Mehr auf n-tv.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Hat Moskau nicht erst kürzlich davor gewarnt, dass solche Waffenlieferungen „unvorhersehbare Folgen“ haben könnten? Und mal angenommen, die ukrainische Armee dringt auf russisches Territorium u.a. mit deutschen Panzern und deutschen schweren Waffen ein, diese Kriegsgeräte kommen zum Kampfeinsatz, gilt dann immer noch das Selbstverteidigungsrecht oder ist das ein Angriff bzw. Gegenangriff?

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung