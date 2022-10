Justiz-Irrsinn: Frauenmörder auf freiem Fuß – während Regierungskritiker im Knast sind

Boris Reitschuster: Es ist unfassbar! Unsere Justiz ermittelt gegen Regierungskritiker und Journalisten wie mich, der Corona-Maßnahmen-Kritiker Michael Ballweg sitzt in Deutschland in Haft, der kritische Journalist Oliver Janich auf Betreiben der deutschen Behörden in einem Gefängnis auf den Philippinen. Und dann liest man diese Nachricht: „WEIL ER ZU LANGE IN U-HAFT SASS Unfassbar! Zoes (17) Mörder (19) auf freiem Fuß“.

Was die „Bild“ da schreibt, macht mich fassungslos. Und glauben Sie mir: Bei dem ganzen Irrsinn, durch den man sich als Journalist im „besten Deutschland aller Zeiten“ kämpfen muss, ist die Abstumpfung enorm. Und es braucht einiges, um einen aus der Fassung zu kriegen.

Aber wie soll man – zumal als Vater zweier Töchter – damit umgehen, wenn man Sätze wie diese liest: „Es ist eine unfassbare Justiz-Panne, die einen Killer jetzt vor dem Knast bewahrt. Die Eltern von Zoe Z. verloren ihre gerade 17 Jahre alte Tochter 2020 durch einen grausigen Mord – und jetzt kam ihr Killer Lukas V. (19) wieder auf freien Fuß! Das Oberlandesgericht Zweibrücken hob den Haftbefehl auf Haftbeschwerde des Angeklagten auf. Begründung: Der 19-Jährige habe durch Verfahrensverzögerungen zu lange in U-Haft gesessen.“

