Junger Pfleger spricht Klartext – Danke an alle die ihre Seele verkauft haben, die mir vorgemacht haben, wie man es nicht macht. Danke an alle Eliten, die sich seit langer Zeit das ausgedacht haben, ihr beweist mir dadurch, wenn das Böse strukturell offenliegt, dass es auch das Gute gibt und damit habt ihr mir den Glauben an den Schöpfer geschenkt. Danke an alle Politiker, die immer wieder beweisen, dass sie mit ihrer Arbeit nichts für die Nation, dieses Land und die Bevölkerung tun, ihr habt mir die Eliten erst deutlich gemacht und offenbart. usw.

