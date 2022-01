Julian Assange heute seit 1.000 Tagen im Londoner Belmarsh-Gefängnis inhaftiert

Am heutigen 5. Januar 2022 sitzt der Journalist Julian Assange seit 1.000 Tagen in seiner Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Die neue deutsche Außenministerin Baerbock hat noch keine Zeit gefunden, sich für den politischen Gefangenen Assange einzusetzen. Bevor sie ihr Amt antrat, hatte sie noch, wenn auch zögerlich, dessen sofortige Freilassung gefordert.

Julian Assange sitzt, von der deutschen Außenpolitik weiterhin kaum beachtet, seit 1.000 Tagen in seiner Einzelzelle im Hochsicherheitstrakt des Belmarsh-Gefängnisses. Sein Vergehen? Aufdeckung von eklatanten US-Kriegsverbrechen, inklusive der Ermordung von Journalisten im Irak.

Hierzu noch ein Video mit deutscher Übersetzung: Stellungnahme von Edward Snowden

