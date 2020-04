Jubelnde Hofberichterstattung! Linke US-Medien feiern Merkel in Coronakrise

In den USA soll eine „Merkelmania“ ausgebrochen sein, die Perle aus der Uckermark, auch bekannt als „Mutter der Afrikaner“, wird wie eine Matadorin in der Coronakrise gefeiert, offenbar können linksorientierte US-Medien die Regierungsarbeit von der Bundeskanzlerin richtig einschätzen, die erst wochenlang untertauchte, um dann mit „emotionslosen“ Auftreten und lapidaren Statements zu glänzen und die Grundrechte auf unbestimmte Zeit einzuschränken.

Während nicht gerade wenige Bürger sich kaum noch blenden lassen und die irreparablen Folgen durch die politischen Entscheidungen von Merkel spüren, ist die deutsche PC-Presse entzückt über die Komplimente aus den USA, kommen diese gerade recht, um Merkel fast als Heilsbringerin in den Himmel zu loben und das Image der alternativlosen und die alles aussitzende Kanzlerin aufzupolieren. Die Momentaufnahme der Begeisterung sei ihnen gegönnt, die Realität wird sie schneller wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.

Nachfolgend Auszüge aus dem Welt-plus-Artikel:

[…] Wenn die „New York Times“ über Angela Merkel als Präsidentin im Weißen Haus fantasiert, so tut sie das augenzwinkernd und ironisch. Doch die Sympathie für Merkel kommt in diesen Tagen nicht irgendwo her. In der Corona-Krise sehen Amerikaner in der deutschen Bundeskanzlerin eine erfahrene, verlässliche, rationale Regierungschefin – und damit ein Gegenbild zu Donald Trump. Einige Medien feiern Merkel geradezu. Ausgerechnet im Herbst ihres politischen Wirkens herrscht in den USA „Merkelmania“.

„Angela Merkels wissenschaftlicher Hintergrund könnte Deutschland retten“ lautete die Überschrift zu einem langen Text in der Zeitschrift „The Atlantic“ zu lesen. Die Autorin Saskia Miller schwärmt von Merkels „charakteristischer Rationalität“, ihrem „analytischen, nicht emotionalen und vorsichtigen Führungsstil“. Merkel genieße in Deutschland ein „hart erarbeitetes“ Vertrauen. In Zeiten einer Pandemie sei „stetige und vernünftige Führung plötzlich wieder in Mode“. Millers Fazit: Als Naturwissenschaftlerin und mit 30 Jahren politischer Erfahrung „ist Merkel in Höchstform“. […]