Jubel auf Migrantenfähre: „Open Arms“ im Hafen Empedocle/Sizilien angekommen

Die nervige Wartezeit auf einen „sicheren Hafen“ scheint vorbei zu sein: Nach den Aufsammeln-Aktionen und dem stürmischen Wellengang im Mittelmeer wurde unverzüglich grünes Licht aus Rom signalisiert, der „Open Arms“ wurde der Hafen Porto Empedocle auf Sizilien zugewiesen, wo die Migrantenfähre am Montagabend eingelaufen ist und die Ausschiffung von 146 Versorgungssuchenden beginnen konnte.

[…] Die „Open Arms“ hat 146 Flüchtlinge nach Sizilien gebracht. Nach knapp anderthalb Tagen Fahrt bei stürmischem Wetter erreichte das Rettungsschiff der gleichnamigen spanischen Hilfsorganisation am späten Montagabend den Hafen von Porto Empedocle im Süden der Insel. Unter den vor der libyschen Küste Geretteten seien viele Frauen und Kinder, teilte Open Arms auf Twitter mit.

Die italienischen Behörden bringen minderjährige Bootsflüchtlinge in eigenen Einrichtungen an Land unter. Die Erwachsenen werden für eine zweiwöchige Quarantäne auf Schiffe gebracht. […] Quelle: evangelisch.de

Das nachfolgende Video zeigt die Freude bei den Migranten an Bord, sie können ihr Glück noch gar nicht fassen, dass der teuer bezahlte Bootsplatz tatsächlich das One-Way-Ticket nach Europa bedeutet und die Schleusung per Migranten-Shuttle-Service problemlos verlief.

