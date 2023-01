Journalisten als Miethaie und Subventionsbetrüger?

Wirkliche „Miethaie“ und nicht nur das sind möglicherweise jedoch linke Berliner Journalisten, die Anfang der 1990er Jahre in Berlin ein Mietshaus kauften, 3,4 Millionen D-Mark staatliche Förderung einstrichen und ihre Mieter teilweise bar zur Kasse baten, damit Ungereimtheiten bei den Subventionen nicht auffliegen. So die Vorwürfe. Ob sie stimmen, wird schwer zu klären sein, da die zuständigen Berliner Behörden merkwürdigerweise keine Unterlagen mehr finden und sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuspielen. Die Kollegen waren im Laufe der Jahre unter anderem bei der „Süddeutschen Zeitung“, der „taz“, „Zeit“, der „Berliner Zeitung“ und beim „Spiegel“ tätig. Also genau den Blättern, in denen besonders heftig über die vermeintlichen „Miethaie“ hergezogen wird.

Während heute Verdächtige aus weitaus geringeren Anlässen öffentlich an den Pranger gestellt werden, verschonten die meisten großen Medien die Kollegen und nannten ihre Namen gar nicht oder machen sie nur für zahlende Leser zugänglich. Vor einer solchen Namensnennung hat auch ein Anwalt schon einmal vorsorglich gewarnt und die berichtenden Kollegen entsprechend bearbeitet. Dennoch sind nun einige Namen bekannt: So geht es laut „Spiegel“ unter anderem um Brigitte Fehrle, lange Jahre Chefredakteurin der „Berliner Zeitung“ und zuvor bei der „taz“, einen freien Pressefotografen, der Fehrles Lebensgefährte ist, einen weiteren Journalisten und Matthias Geis, früher bei der „taz“ und heute bei der „Zeit“.

