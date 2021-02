Joe Biden in Texas: Was mache ich hier?

Im Gegensatz zu Präsident Trump, der den Ruf erlangte, schnell an Bord von Marine One zu gehen und zum Ort einer Naturkatastrophe zu reisen, wartete „Präsident“ Joe Biden eine ganze Woche, bevor er in den Bundesstaat Texas reiste, um die Schäden durch einen äußerst ungewöhnlichen eisigen Wintersturm zu bewerten. Der Sturm ließ Millionen von Bürgern ohne Strom, Wärme, Nahrung und Wasser zurück.

Nachdem Millionen von Texanern tagelang mit rekordverdächtigen Minusgraden und einer weit verbreiteten Katastrophe zu kämpfen hatten, versprach Biden, die Deklaration zu unterzeichnen, die dem Staat bald Zugang zu mehr Bundesmitteln für die Katastrophenhilfe ermöglicht.

Aber der Höhepunkt von Bidens Besuch war der Anfang seiner Rede vor Dutzenden Amerikanern:

„Ich möchte den Vertretern „Shirley“ [Sheila] Jackson Lee (D-TX), Al Green, Sylvia Garcia, Lizzie Pinnela, ähm, entschuldigen Sie, ähm, Pinell, und ähm, was mache ich hier? Ich werde hier den Überblick verlieren … “

Quelle: thegatewaypundit.com

Dieser weitere Aussetzer von Biden wurde natürlich von den linken US-Medien herausgeschnitten, der „81-Millionen-Stimmwähler-Präsident“ darf nicht in einem negativen Licht stehen.

