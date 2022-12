JF: Ein neues Volk schaffen

In der Debatte um mögliche Änderungen des Staatsbürgerschaftsrechts werden häufig verfassungsrechtliche Grundtatsachen systematisch in den Hintergrund gedrängt. Den Vätern und Müttern des Grundgesetzes stand 1949 ein klarer Volksbegriff vor Augen, den damals niemand anzweifelte. Ein Kommentar von Ulrich Vosgerau.

Seit Jahren schon schrauben die politischen Verantwortlichen die Anforderungen an den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft kontinuierlich herab. Bis vor kurzem beteiligte sich auch die CDU/CSU federführend daran. Gleichzeitig jedoch werden in der Debatte um mögliche Änderungen des Staatsbürgerschaftsrechts häufig verfassungsrechtliche Grundtatsachen systematisch in den Hintergrund gedrängt.

Das Grundgesetz unterscheidet zwischen den verfaßten Staatsgewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) und der verfassungsgebenden Gewalt, eben dem Volk. Auch der verfassungsändernde Gesetzgeber ist verfaßte Gewalt und kann das Grundgesetz nicht abschaffen oder seine wesentlichen Grundsätze ändern, was in der Selbstbestimmungsgarantie des Grundgesetzes (Artikel 79 Abs. 3) festgeschrieben ist.

Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 7 Bewertungen Artikel Bewertung