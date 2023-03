Jetzt wird’s ernst: Autorin fordert feministische Lohnsteuer

Wer kennt es nicht? Frauen, die gegen ihren Willen zwangsverheiratet werden, um ihren Männern als Lustobjekte, Gebärmaschinen und Haussklavinnen zu dienen. So sieht die klassische Ehe in Deutschland aus, zumindest in den Augen von Emilia Roig. Die gebürtige Französin lebt seit 2005 in Berlin und fordert in ihrem neuen gleichnamigen Buch das Ende der Ehe.

Indem der Staat die Ehe fördert, etwa durch steuerliche Vorteile, macht dieser sich an der Unterdrückung der Frauen durch ihre Männer offenbar mitschuldig, was in den Augen der Autorin keine Überraschung ist: „Der Staat sind überwiegend verheiratete heterosexuelle Männer. Mit Frauen zu Hause, die diese Arbeit leisten.“

Um dieser vermeintlich himmelschreienden Ungerechtigkeit zu begegnen, plädiert die Aktivistin nicht nur für eine Umverteilung von oben nach unten, sondern auch zwischen den Geschlechtern.

