Jetzt wird auch die Ziffer „4“ gecancelt – weil auch sie Nazi ist

„DFB ändert Rückennummer 4 wegen Nazi-Symbolik!“, titelt die „Bild“ in dickten Lettern und mit Ausrufezeichen: „Der Nummern-Skandal um unser EM-Trikot hat Konsequenzen!“

Was dann weiter in dem Artikel steht, ist Realsatire der absurdesten Art und Weise: „Die Rückennummer 44, die man sich als Fan für sein Trikot aussuchen konnte, sieht der verbotenen SS-Rune ähnlich. Zudem erinnert die Nummer 4 an die einfache Siegrune. Zu Zeiten des Nazi-Regimes (1933 – 1945) war dies das Emblem des Deutschen Jungvolks in der Hitler-Jugend.“

Wie bitte? Weiterlesen auf Reitschuster.de

