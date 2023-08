Jetzt neu: Hitzetote-Dashboard nach dem Muster der Corona-Info

So genau weiß es keiner – aber angeblich sind in Deutschland von Mitte April (!) bis Mitte Juli 1500 Menschen an einem Hitzetod gestorben. Das sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der nach den umstrittenen Corona-Maßnahmen und dem Ende der Pandemie eine neue Lieblingsbeschäftigung für sich entdeckt hat: Der Kampf gegen den Hitzetod. Die Zahl der Hitzetoten hätte sich wegen des Klimawandels angeblich erhöht. 8000 Opfer sollen es im vergangenen Jahr in Deutschland gewesen sein. Aber wie gesagt, so genau weiß es keiner. Weiterlesen auf Exxpress.at

3.5 2 Bewertungen Artikel Bewertung