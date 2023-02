Jetzt erben sie halt unser Land – Deutschland an der Schwelle zum Migrationsstaat

Der Bevölkerungsaustausch findet also doch statt – zumindest, wenn es nach Behzad K. Khani geht, einem Autor, der von den Medien in Stellung gebracht wurde, um jene Migrantengeneration zu repräsentieren, die durch ihren ganz eigenen Blick auf ihr Ankunftsland auffällt. Behzad K. Khani, „nominiert zum renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis“ und „erfolgreicher Barbetreiber“, tritt auf, als hätte er es auf den Chefsessel bei den „Neuen Deutschen Medienmachern“ abgesehen.

In seinem Text, um den es hier geht, betätigt sich Khani allerdings nicht als Romancier. Sondern als Forderungssteller. Khani darf die Deutschen medial mit der Nazi-Keule vermöbeln. Die Deutschen halten sowieso immer still, so wie sie bei ähnlichen Ausfällen von Ferda Ataman und Sawsan Chebli stillgehalten haben. Diese Deutschen, meint unser Autor, haben die Silvesterkrawalle nicht anders verdient. Wer zwei Weltkriege vermasselt, der muss damit leben, dass er von nun an Einwanderungsland ist, und eben auch, dass die Einwanderer den indigenen Deutschen aus guten Gründen misstrauen, ein „Misstrauen, das schon die alliierten Siegermächte geteilt“ hätten.

Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung