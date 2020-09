Jens Spahn versteht die Welt nicht mehr. đŸ˜” Er kann sich einfach nicht erklĂ€ren, warum mittlerweile Menschen der verschiedensten Gesinnungen gemeinsam auf die Straße gehen, um gegen seine Politik zu demonstrieren.

Auf ZDF heute Ă€ußert er sein UnverstĂ€ndnis, dass „sich da auf einmal solche Bewegungen gemein machen und was gemeinsames finden. Entweder wir sehen da was nicht, oder die sehen da was nicht, aber das ist schon eine Entwicklung, die ich Ihnen aber auch nicht auflösen kann. Zumindest nicht jetzt.“

Tja lieber Jens Spahn, dann möchte ich dir mit diesem Video einmal etwas unter die Arme greifen. Ich habe mal die eine oder andere Aktion ausgegraben, die du vielleicht schon wieder vergessen hast. Macht ja nichts, du bist ja auch nur ein Mensch.