Jens Spahn organisiert Demo für die Corona Impfung

Satire: In Zusammenarbeit mit Bill Gates hat Jens Spahn die erste Demo für die Corona Impfung organisiert. Tausende Schlafschafe nahmen an der Demo teil. Laut Forsa, Welt und Spiegel, sind 99,9 % der Bürger für eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Die größte Sorge der Demoteilnehmer war es, zügig an einen Impfpass zu kommen. In dem Zusammenhang betonte Bill Gates noch einmal, dass sein Impfstoff relativ sicher sei. Man solle sich nicht durch die Toten in Indien und Afrika verunsichern lassen. Diese Menschen wären vermutlich in 70 Jahren ohnehin gestorben.