Jeder Vierte in Deutschland hatte 2021 Migrationshintergrund

Im vergangenen Jahr lebten 22,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, entspricht das einem Bevölkerungsanteil von 27,2 Prozent. Als Menschen mit Migrationshintergrund zählen Personen, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

Knapp zwei Drittel (62 Prozent) aller Menschen mit Migrationshintergrund sind nach Angaben des Bundesamtes aus einem anderen europäischen Land Eingewanderte oder deren Nachkommen. Wichtigste Herkunftsländer sind die Türkei (zwölf Prozent), gefolgt von Polen (zehn Prozent), der Russischen Föderation (sechs Prozent), Kasachstan (sechs Prozent) und Syrien (fünf Prozent).

Quelle: Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Zum Vergleich: Im Jahr 2016 waren es 18,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das war gut jeder Fünfte (22,5 Prozent). Da kann man sich die Prognose ausmalen, wie der Stand in den Jahren 2030 oder 2035 ausfallen könnte: ein Drittel, dann die Hälfte und……

