Jährliche Impfungen! CEO von Moderna vergleicht COVID-Impfung mit iPhone

Der Vorstandsvorsitzende von Moderna, Stéphane Bancel, verglich den Impfstoff COVID mit dem iPhone von Apple und erklärte, dass die Menschen jedes Jahr eine neue Version erhalten werden.

In einem aktuellen Interview mit CNN Business sagte Stéphane Bancel voraus, dass in naher Zukunft ein Jahresimpfstoff entwickelt wird, der mit einer einzigen Dosis gegen mehrere COVID-19-Stämme, die Grippe und andere häufige Viren schützt.

Moderna plant, innerhalb von fünf Jahren eine jährliche Auffrischungsimpfung gegen Coronaviren, Grippe und andere Atemwegsviren mit einer einzigen Dosis auf den Markt zu bringen.

„Wir glauben, dass wir in einem einzigen Produkt eine Menge mRNAs unterbringen können, die all diese Viren abdecken. Und das einmal im Jahr. Man sollte in der Lage sein, eine jährliche Auffrischungsimpfung zu erhalten, eine einmalige Dosis, die alle mRNAs für all diese Viren enthält, die natürlich an den Stamm einer Saison wie der Grippe, den COVID-Stamm usw. angepasst sind“, erklärte Bencel gegenüber CNN.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

2.5 6 Bewertungen Artikel Bewertung