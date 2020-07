Italiens Top-Virologin packt aus – So haben uns Politik & Medien belogen!

Die Propaganda-Bilder aus Italien haben Milliarden von Menschen in Angst und Panik versetzt. Sie machten den Putsch gegen unser bisheriges Leben erst möglich. Am Rande des Corona-Symposiums der AfD-Bundestagsfraktion sprach Billy Six mit Italiens wichtigster Virologin – Prof. Maria Rita Gismondo, 66 – aus Mailand. Sie hat den „ersten Corona-Fall“ südlich der Alpen festgestellt … und auch, dass der neue Typ bereits 2019 unbemerkt kursierte. Die krassesten Infos – etwa, dass „die Leichen-Lastwagen“ in Bergamo in Wirklichkeit leer gewesen seien – wiederholt sie vor der Kamera nicht. Eine weise Entscheidung – aber wir werden noch von ihr hören!

