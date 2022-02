Italiens Regierungschef Draghi: „Die Ungeimpften sind nicht teil unserer Gesellschaft“

Seit 8. Januar 2022 gilt in Italien eine Impfpflicht für alle Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. Zudem gilt ab 15. Februar 2022 für alle Personen über 50 Jahre die 2G-Regel am Arbeitsplatz. Vom Arbeitsverbot sind geschätzt 500.000 Arbeitnehmer betroffen.

In Italy today 500 thousand unvaccinated citizens over 50 will be suspended from work and left without salary. Mario Draghi: "The unvaccinated are not part of our society." pic.twitter.com/iXpruvjQvh

— RadioGenova (@RadioGenova) February 15, 2022