Italienisches Gericht urteilt: Übergabe von Migranten an Libyen ist eine Straftat

Das Oberste Gericht Italiens hat die Übergabe von Migranten an die libysche Küstenwache als Straftat eingestuft. Wenn Bootsmigranten, die im zentralen Mittelmeer von Handelsschiffen, Fischtrawlern oder anderen Schiffen aufgenommen werden, anschließend an die libyschen Behörden zur Rückführung in das nordafrikanische Land übergeben werden, werde der Straftatbestand der „Aussetzung minderjähriger oder handlungsunfähiger Personen in einer Gefahrensituation sowie der willkürlichen Ausschiffung und Aussetzung von Personen“ erfüllt. Das haben die Richter des Kassationsgerichts in Rom am Freitagabend entschieden, wie die FAZ berichtet. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

