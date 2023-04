Italien – Unkontrollierte Anlandungen: Weitere 1.200 illegale Migranten

Die Küstenwache hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie in zwei verschiedenen Operationen 1.200 illegale Einwanderer gerettet hat. Eine Operation, die zwei Fischerboote betrifft, um genau zu sein: Das erste hat etwa 800 Menschen an Bord und befindet sich derzeit mehr als 120 Meilen südöstlich von Syrakus, in den italienischen Gewässern der Sar. Das zweite Schiff hingegen hat etwa 400 illegale Einwanderer an Bord, wurde von Alarm Phone gemeldet und vom Schiff Diciotti der Küstenwache abgefangen, ebenfalls in italienischen Sar-Gewässern, 170 Meilen südöstlich von Capo Passero. Das letztgenannte Schiff soll aus Tobruk, Libyen, gekommen sein und nach Angaben von Alarm Phone gestern Wasser aufgenommen haben und nun ohne Treibstoff unterwegs sein, wobei auch der Kapitän das Schiff verlassen haben soll. In Lampedusa bricht derweil der Hotspot zusammen.

Allein in diesen Osterferien, vom letzten Freitag bis heute, hat die Küstenwache 2.000 Migranten vor Lampedusa und im Ionischen Meer gerettet. Sehr beeindruckende Zahlen, denn der Hotspot Lampedusa bricht zusammen. Auf der sizilianischen Insel kamen am Samstag 679 irreguläre Migranten an (17 verschiedene Anlandungen). Gestern gab es 26 weitere Anlandungen, so dass insgesamt 974 Personen an Land gingen. Im Erstaufnahmezentrum der Contrada Imbriacola waren bei Tagesanbruch 1.883 Personen untergebracht, während die Kapazität bei etwa 400 lag. Die Situation wird immer problematischer und grenzt an Unbeherrschbarkeit, da die illegalen Einwanderer Steckdosen und Klimaanlagen entwurzeln und illegale Anschlüsse zum Aufladen von Mobiltelefonen herstellen.

Quelle: ilprimatonazionale.it

