Italien: Über 1.000 Migranten in 24 Stunden – Obendrein darf „Open Arms“ 209 Einreisewillige auf Sizilien abladen

Die Migrantenfähre „Open Arms“, die unter spanischer Flagge registriert ist, hat nach dem Speed-Aufsammeln vor der libyschen Küste 219 Einreisewillige an Bord genommen, davon wurden 10 vorab evakuiert, so verbleiben noch 209 für das Ausschiffen. Die italienischen Behörden haben für die Abgabe der Versorgungssuchenden heute den „sicheren“ Hafen Pozzallo auf Sizilien zugewiesen.

Insgesamt wurden 219 Personen aus den Nussschalen aufgefischt, darunter sollen sich 56 Minderjährige befinden, 17 unter 10 Jahren ( darunter zwei Babys), 13 Frauen, davon zwei schwanger. Zu den Herkunftsländern liegen keine Informationen vor, das nachfolgende Video könnte einen Anhaltspunkt geben:

Over 4 days on board #OpenArms

We need a safe port where the 217 people saved #Med can disembark and may continue their lives in a peaceful place; where children may be children again and where their rights are protected.

#eachlifecounts #life pic.twitter.com/upGIhQn007

— Open Arms ENG (@openarms_found) March 31, 2021