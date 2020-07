Die Menge an Videos, die in diesem Sommer aus gewaltsamen Begegnungen zwischen Italienern und Bootsmigranten in den Medien zu finden sind, ist viel größer als in allen früheren Zeiten. In den letzten 3-4 Wochen ist die Anzahl von Bootsmigranten in Italien enorm angestiegen.

