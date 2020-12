Italien: Abgeordnete fordern Rücktritt von Corona-Hardliner Conte

Am Freitag fordern Mitte-rechts-Abgeordnete in Rom den Rücktritt des italienischen Premierministers Giuseppe Conte. Die am Donnerstag durch die Regierung eingeführten Corona-Maßnahmen scheinen in der Abgeordnetenkammer nicht gut angekommen zu sein. Zu den Maßnahmen gehören harte Einschränkungen, wie zum Beispiel das Verbot von Ortswechseln, innerhalb derselben Region, zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar und die Schließung der Skigebiete zwischen dem 4. Dezember und dem 6. Januar. Für den 25 und den 26. Dezember sowie für den 1. Januar gilt außerdem ein Verbot, die eigene Stadtgemeinde zu verlassen.

Die Abgeordneten hielten Transparente mit der Aufschrift „Conte, trete zurück“ und skandierten mehrmals das Wort „Freiheit“. Der Protest erfolgt, nachdem Conte beschlossen hatte, die Maßnahmen zu treffen, ohne das Parlament beim Treffen der Entscheidung einzubeziehen. Laut der Opposition sei das Verhalten von Conte undemokratisch gewesen.