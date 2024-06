Carsten: Das ist wirklich übel. Kretsche zeigt sein Bestes in Sachsen. Er schiebt mal wieder den schwarzen Peter den anderen zu. Werden die Grünen im Bund bald einstellig? Was für Vollpfosten waren das in MeckPom und was waren das bitte schön für Friedensverhandlungen?

